Hamran vysvetľuje okolnosti zásahu polície: Jednu vec kategoricky odmieta

Policajný prezident Štefan Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri svojom postupe na Okresnom súde Bratislava III zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu.

Podľa šéfa polície sa vyšetrovateľ správal zdržanlivo aj napriek tomu, že mu na súde odmietli vydať spis, ktorý žiadal. Okolnosti zásahu polície prišiel Hamran vysvetľovať na zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru. Hamran ozrejmil, že vyšetrovateľ na základe dôkazov i výsluchov, ako aj rozsudku, v ktorom boli konštatované nezrovnalosti v utajenej prílohe k vyšetrovaciemu spisu, rozhodol, že treba zaistiť tento spis aj s prílohou, pretože to považoval za dôležité pre trestné konanie. Podľa šéfa polície je každý povinný vydať takú vec, ktorá je dôležitá pre trestné konanie. Pokiaľ sa to nestane, orgán činný v trestnom konaný má právo pristúpiť k odňatiu. NAKA opäť zasahovala: Dve osoby podozrivé z korupcie zadržané v Trenčíne! Na súde odmietli vydať vyšetrovateľovi spis, preto sa rozhodol kontaktovať dozorujúceho prokurátora. Policajti dorazili opäť na súd, kde sa dohodol ďalší postup. Na druhý deň ich podľa Hamrana čakalo prekvapenie, keďže utajovaná príloha už na súde nebola. Spis sa podľa jeho slov dostal na bratislavskú krajskú prokuratúru, hoci medzitým už bola určená oprávnená v tejto veci konať košická krajská prokuratúra. Vyšetrovateľ podľa šéfa polície postupuje slušne. "Konanie, ktorým realizovali zaisťovací úkon, vôbec nekorešponduje s typom správania, ktoré bolo popísané jedným alebo dvomi sudcami, prípadne zamestnankyňou súdu," povedal Hamran. Keď vyšetrovateľ poučí a upozorní osobu, ktorá chce z utajovanej miestnosti odniesť spis, a ten môže byť predmetom zaistenia, je to podľa neho štandardný postup. Nepovažuje to za vyhrážku. O osude Roberta Fica je rozhodnuté: Súhlasil parlament s vydaním šéfa Smeru do väzby? Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic považuje postup súdu za nekorektný. Platila podľa neho dohoda, že súd spis vydá, lenže namiesto toho ho postúpil bratislavskej prokuratúre. Členka výboru Denisa Saková (nezaradená) označila tvrdenia v podnete na Súdnu radu SR a vo vysvetleniach Hamrana za protichodné. Mala by to podľa nej preveriť policajná inšpekcia. Súdna rada SR by sa mala 18. mája venovať podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta k postupu príslušníkov NAKA na tamojšom súde. Príslušníci NAKA-východ sa mali podľa portálu topky.sk 25. apríla dožadovať na súde spisu obvinených Ľudovíta M. a Borisa B.