Historický hámor z Medzeva už funguje v uličke remesiel: Technický skvost pochválil aj exprezident

Zachránil technický skvost! Umelecký kováč Vladimír Eperješi (47) z Košíc opäť prekvapil verejnosť.

Na svojom dvore v centre mesta v uličke remesiel zhotovil vernú zmenšeninu slávneho medzevského hámru. Plne funkčné dielo pochválil aj exprezident Rudolf Schuster.

Staré remeslo priblíži verejnosti skúsený cechmajster Vladimír Eperješi, ktorý zrekonštruoval zmenšeninu kováčskej dielne. "Inicioval to exprezident Rudolf Schuster, ktorý pochádza z Medzeva a tamojší hámor, jeho zmenšenina, sa nachádza u mňa. Keď sa dozvedel, že aj funguje, dostalo sami od bývalej hlavy štátu len pochvaly," teší sa Eperješi, ktorý hámor rekonštruoval aj s pomocou a prispením Košického samosprávneho kraja presne rok.

"Je to kompletná drevená stavba a ide o polovičný hámor, ktorý má rozmery o polovicu menšie ako medzevský originál. Je to geniálna konštrukcia predkov, ktorí pri práci využili silu prírody. Srdcom tejto dilene, čiže hámru, je vodné koleso. To využíva vodnú energiu na chod kováčskych bucharov," spomenul odborník.

V spomínanej uličke remesiel v Košiciach verejnosť a žiaci škôl budú mať možnosť vidieť ukážky kutia rôznych predmetov a aj si to vyskúšať. Využil to ako prvý košický župan Rastislav Trnka, ktorý za asistencie kováča ukul symbolickú holubicu mieru.