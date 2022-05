Dôchodcu († 79) v podzemnej garáži zrazilo auto: Čo sa dialo krátko po tragédii? Mrazivé svedectvo

Nehoda na nečakanom mieste, no so smutným koncom!

V podzemnej garáži v mestskej časti Dúbravka došlo podľa mužov zákona v stredu k zrážke auta s chodcom, ktorá sa, bohužiaľ, skončila smrťou. Dôchodcovi († 79), ktorý býval v bytovke nad garážami, už privolaní záchranári aj napriek veľkej snahe nedokázali pomôcť.

Smútok a šok prežíval okrem šokovanej 59-ročnej vodičky aj pán Július Gembický, ktorý na miesto nehody prišiel tesne po tom, ako sa stala. Podľa neho je možné, že dôchodca ležal na zemi už skôr, než prišlo k zrážke s obrovským autom. Polícia celý prípad vyšetruje, alkohol u vodičky zistený nebol.

Zažil šok, z ktorého sa bude ešte dlho spamätávať. Pán Július Gembický v stredu napoludnie ako obvykle pred bytovým domom na Žatevnej ulici kočíkoval svojho pravnuka. Keď vošiel do garáže, nemohol uveriť vlastným očiam. Na zemi podľa neho ležal starší pán a vedľa neho bola zúfalá vodička. „Vstúpil som do garáže v okamihu, keď už pán ležal na zemi. Keď vodička zistila, že ho prešla, videl som hrôzu v jej očiach. Je to strašné pre oboch. Sú to predsa naši susedia,“ hovorí pán Gembický, ktorý je z celej situácie ešte stále veľmi rozrušený.

Podľa jeho slov nie je vylúčené, že dôchodca spadol na zem ešte skôr, ako došlo ku kolízii s autom. „Chodil do garáže často. Pravdepodobne mu prišlo zle a odpadol. Keď som tam prišiel, vodička v šoku vykrikovala, že nemohla tušiť, že niekto leží na zemi,“ opisuje hrozné chvíle. Následne podľa slov suseda prišla k nehode i manželka nebohého muža. „Viete si predstaviť, aká strašné to pre ňu muselo byť. Nevedel som, koho mám skôr ratovať,“ hovorí so smútkom v hlase. Búračka sa podľa neho stala v okamihu, keď vodička s Land Roverom vchádzala do garáže. Problémom mohlo byť aj vypnuté svetlo v garáži.