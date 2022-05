Hala v Bardejove sa prepadla o 20 centimetrov: Športový stánok opravia za 3 milióny eur

Museli sa boriť s nevšedným problémom. Počas rekonštrukcie bardejovskej športovej haly sa zistilo, že je nižšie, ako pri jej výstavbe. Prepadla sa až o 20 cm. Zrenovovaný stánok otvoria onedlho.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

S rekonštrukciou začali v apríli minulého roka. „Prichádzame do finiša I.etapy. Športová časť, kde sa budú odohrávať športové podujatia, uvedieme do prevádzky v krátkom čase. Lenže pôvodný účel povyšujeme na vyššiu úroveň. Z haly sa stane aj kultúrno – spoločenské centrum, čo zrealizujeme v druhej etapy,“ uviedol primátor Bardejova, Boris Hanuščák.

Podľa neho bola rekonštrukcia haly veľmi dobrý nápad. „Ide o objekt, ktorý má už 50 rokov. Keď sme odkryli strechu, prišli sme nato, že sa na nej podpísal zub času. Stavba sa prepadla o 20 cm. Predstavte si, že by sa zrútila, napríklad v zime pod ťarchou snehu a bola by plná. Teraz si vravím, že nás osvietilo, keď sme sa do roho pustili. Tento problém sme však museli riešiť za pochodu, lebo pred začiatkom renovácie sme o ňom nevedeli,“ pripomenul prvý muž mesta zapísaného do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať aj prostriedky na rekonštrukciu amdministratívnu časť haly. Ak všetko pôjde dobre, chceme ju odovzdať 20. mája,“ doplnil primátor. „Náklady na výstavbu sú približne 3 milióny €. Z nich sa 2,2 milióna podarilo získať z rôznych cudzích zdrojov. Pomohla nám ešte Pellegriniho vláda, Prešovský samosprávny kraj, fond na rozvoj športu. Na druhú etapu potrebujeme ďalší milión. V rámci nej vybudujeme napríklad zelenú strechu a ďalšie vymoženosti,“ uzavrel primátor.