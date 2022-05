Matovič sa vyjadril ku hlasovaniu za vydanie Fica aj k Čaputovej: Drsný výlev na adresu prezidentky

Za vydanie súhlasu o väzobnom stíhaní predsedu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica bude dnes o 17:00 v pléne hlasovať 96 percent poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že štyri percentá poslancov „vykazujú chybovosť". Bol by preto rád, keby sa to napravilo. Zároveň však zdôraznil, že každý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia.

Na novinársku otázku, či poslanci za OĽaNO, ktorí zahlasujú proti vydaniu súhlasu o väzobnom stíhaní Roberta Fico, budú nejako sankcionovaní, odpovedal, že je to otázka na poslanecký klub OĽaNO.

Matovič zároveň vyhlásil, že by už druhýkrát nepodporil Zuzanu Čaputovú ako kandidátku na funkciu prezidentky. Považuje ju za „falošnú a zákernú ženu"„Myslím si, že Slovensko by malo hľadať lepšieho kandidáta," dodal.