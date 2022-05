Poslanci SaS zahlasujú za vydanie Fica, Sulík: Ak sa stane toto, bude to obrovská hanba pre Matoviča!

Všetkých 19 poslancov parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) bude dnes o 17:00 hlasovať za vydanie súhlasu o väzobnom stíhaní lídra opozičnej strany Smer – sociálna demokracia Roberta Fica.

Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to potvrdil predseda SaS Richard Sulík. Ak by niektorí poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zahlasovali proti vydaniu súhlasu o väzobnom stíhaní pre Roberta Fica, bol by to podľa Sulíka „obrovský fail" pre toto protikorupčné hnutie a obrovská hanba pre samotného lídra OĽaNO Igora Matoviča. V prípade poslancov Sme rodina by predsedu SaS neprekvapilo, ak by dnes hlasovali proti vydaniu súhlasu.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.