Slovensko podporí embargo pri dovoze ruskej ropy: Sulík vyčíslil, koľko nás to bude stáť

Slovensko podporuje sankcie Európskej únie voči Rusku, a to aj pri zavedení embarga dovozu ruskej ropy.

Ako zdôraznil po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík, nie je pravda, že sa Slovensko nepripojí k sankciám proti Rusku. „Postupujeme spoločne s EÚ. Žiadame však aj solidaritu. Ak príde embargo na ropu tak v poriadku, ale tvrdíme, že budeme potrebovať prechodné obdobie, kým sa k situácii prispôsobíme,“ povedal Sulík s tým, že prechodné obdobie by malo trvať zhruba tri roky.

Podľa ministra s prechodným obdobím partneri v EÚ súhlasia. Diskutuje sa však o tom, aká bude dĺžka prechodného obdobia. „Maďarsko chce trvalú výnimku. Tu nás spájať s Maďarskom je podlé a nekorektné,“ podotkol Sulík.

Slovensko bude podľa neho stáť prechod na inú ako ruskú ropu zhruba 160 miliónov eur. Niečo by mohla preplatiť aj Európska únia. „Toto však nepôjde zo dňa na deň, ani z roka na rok,“ konštatoval Sulík s tým, že stále presviedča svojich partnerov v EÚ, aby sa zrušilo obchodovanie s emisnými povolenkami, čím by sa znížili ceny energií na trhoch a tým by Rusko dostávalo menej peňazí.