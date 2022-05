Návrh nových protiruských sankcií: Úplny zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ! A to nie je všetko

Európska komisia navrhuje do konca tohto roka úplne zakázať dovoz ruskej ropy do Európskej únie. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Európsky blok podľa nej v rámci šiesteho balíka protiruských sankcií tiež odpojí od medzinárodného platobného systému SWIFT najväčšiu ruskú banku Sberbank a dva ďalšie bankové domy. Aby sankcie nadobudli platnosť, musia ich jednomyseľne schváliť členské krajiny. Podľa diplomatov sa čaká diskusia o ropnom embargu. Slovensko a Maďarsko, ktoré ich odmietajú podporiť, majú podľa únijných činiteľov dostať výnimku na dovoz ropy v budúcom roku. Európska komisia chce tiež potrestať predstaviteľa armády zodpovednej za zverstvá proti civilistom v Buči a za útok na Mariupoľ. Trojica ruských štátnych televízií šíriacich kremeľskú propagandu má mať zakázané vysielať v krajinách Únie. Na sankčnom zozname sa ocitne aj pravoslávny patriarcha Kirill - blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina. Ako to bude s plynom na zimu? Riaditeľ SPP: Nejaké garancie máme Podľa von der Leyenovej je cieľom sankcií rovnako ako v prípade predchádzajúcich postihov obmedziť možnosti Putinovho režimu pokračovať v agresii proti Ukrajine. "Putin chcel vymazať Ukrajinu z mapy. Rozhodne neuspeje. Naopak, Ukrajina povstala v jednote. A teraz sa potápa jeho krajina, Rusko," vyhlásila von der Leyenová, podľa ktorej má nový sankčný balík ďalej oslabiť ruskú ekonomiku a znemožniť jej modernizáciu.