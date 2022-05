Lesníci obviňujú ministerstvo z ignorácie! Komora sa obáva premnoženia medveďov: Doplatia na to ľudia

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa Slovenskej lesníckej komory (SLK) dlhodobo ignoruje program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, ktorý vznikol na základe širokého odborného konsenzu.

Envirorezort vo svojej reakcii uviedol, že presadzuje aktívny manažment ochrany pred medveďom hnedým, ktorý prináša lepšie výsledky ako "nezmyselné výnimky" na jeho odstrel. Ministerstvo podľa predsedu SLK Milana Dolňana odmieta implementovať najmä časť týkajúcu sa aktívneho manažmentu početnosti medvedej populácie. Komora sa obáva, že ak bude pokračovať takýto postoj envirorezortu, doplatia na to ľudia i medvede.

Mrazivé zábery z Tatier: Medveď sa rozbehol za deťmi! Ochranári upozorňujú turistov, aby nerobili TOTO

"Medvede strácajú prirodzenú plachosť a rešpekt pred človekom pre absentujúce regulačné znižovanie ich početnosti, takže sa stávajú čoraz nebezpečnejšími. Zároveň sú častejšími terčom pytliakov," povedal Dolňan. V opatreniach na zachovanie priaznivého stavu medveďa hnedého je podľa neho aj zásah do jeho populácie (naplánovaný komisiami pre ochranu a manažment medveďa) i to, že "zásahy do populácie budú vykonané prostredníctvom príslušných správcov poľovných revírov".

"V praxi však rozhoduje iba Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR o tom, ktoré synantropné jedince budú odstránené a akým spôsobom. Takýto manažment sa ukazuje ako neudržateľný," skonštatoval Dolňan a apeluje na ministerstvo, aby začalo plne rešpektovať konsenzus odborníkov z programu starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku.