Súd ohľadom prípravy vrážd Žilinku, Šufliarskeho a Lipšica: Čo povedali Kočnerovi zoči-voči!

Deň, na ktorý sa čakalo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Výpovede trojice Maroš Žilinka (51), Peter Šufliarsky (49) a Daniel Lipšic (48) dokresľujú, ako vnímali fungovanie spravodlivosti za čias Kočnera.

Súčasný generálny prokurátor Žilinka si v roku 2017, teda v čase, keď mala byť pripravovaná jeho vražda, nevšimol nič mimoriadne. „Mám na mysli to, že by ma niekto sledoval, chodil za mnou alebo podobné aktivity,“ povedal. Spomedzi káuz, ktorým sa venoval, bol takým spojivom podozrivý Marián Kočner. „To bol môj pocit, nechcem povedať, že to aj urobil,“ konštatoval. Venoval sa napríklad kauzám Technopol Servis či Donovaly.

Spomenul si však na jednu situáciu, ktorej pred rokmi neprikladal vážnosť. „V auguste 2017 som šiel do servisu a tam technik s prekvapením povedal, že na prednom kolese osobného automobilu chýbajú štyri skrutky,“ vybavuje si dnes Žilinka. Zo Žilinkovho výsluchu podľa Kočnera vyplýva, že ho Kuciak článkom o kauze nijako neohrozoval.

Prokurátor Šufliarsky vypovedal, že ak si niekto objednal jeho likvidáciu, mohlo to súvisieť iba s jeho prácou trestného námestníka. Vysvetlil, kde majú nádobu na smeti, keďže práve tam chceli páchatelia umiestniť výbušninu. Likvidácii sa podľa vlastných slov vyhol len náhodou, pretože bol práve na dovolenke.

Zo svojej pozície preveroval aj prípady súvisiace s Kočnerom. Vypovedal aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic: „Tým, že som bol zaangažovaný dlhodobo ešte ako advokát vo veciach, ktoré sa týkali obžalovaného Mariána Kočnera, predpokladám, že tam bol ten motív, či to bola kauza Technopol alebo Glence House, kauza zmeniek televízie Markíza.“