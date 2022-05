Oslavujeme Medzinárodný deň hasičov: Títo sympaťáci nám zachraňujú životy! Čo všetko už zažili?

Každý deň nasadzujú svoje životy v boji s ohňom, so živelnými pohromami či s následkami havárií.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Mnohí z nich vravia, že pri pracovnom zhone a vyťažení si ani nestíhajú uvedomiť, že 4. mája majú sviatok - Medzinárodný deň hasičov. A hoci je ich práca poriadna drina, neraz sa pri nej schuti zasmejú. Sympaťáci v hasičských uniformách nám prezradili, čo všetko už počas služby zažili.

Denis Bilý (35): Ratovali sme aj bociana

- Ako hasič pracujem už takmer šesť rokov. Vieme, že máme v máji Medzinárodný deň hasičov, no nejako špeciálne ho s kolegami neoslavujeme. Keď mávame často až 24-hodinové služby, tak na to ani nie je čas. Okrem tragických nehôd či požiarov máme pri práci aj iné, príjemnejšie výjazdy. Vždy si spomeniem na takú milú príhodu, keď sme boli s kolegami privolaní k bocianovi, ktorý vypadol z hniezda. Ostal tam bez rodičov, snažil sa naučiť lietať, no do hniezda sa mu už nepodarilo dostať. Pomocou deky sme ho šetrne prikryli, aby sa nevyplašil a vrátili sme ho naspäť.



Slávka Dominiková (39): Hasiči sú tí praví muži!

- Od mladosti som istým spôsobom inklinovala k hasičskej tematike. Predtým som pracovala ako požiarna technička a neskôr som chcela vidieť a zažiť aj tú druhu stranu. V súčasnosti sa zaoberám najmä prevenciou, posudzovaním projektov, vykonávaním kontrolnej činnosti a zúčastňujem sa na kolaudáciách. V hasičskom zbore som už trinásty rok, stretávam tu veľa zaujímavých ľudí a moji kolegovia sú naozaj praví muži na svojom mieste a ľudia, na ktorých sa dá za každých okolností spoľahnúť.



Tomáš Uhrin (26): Hasičom je ocino aj dedo

- Pracujem ako hasič štyri roky a bol to odmalička môj sen. Celá moja rodina sme totiž hasiči - ocino, krstný otec a aj dedko. Ja som vlastne vyrastal na hasičskej stanici. Rôznych príhod mám kopu, ale teraz sa nám stala taká so šťastným koncom. Volali nám vystrašení rodičia, ktorí boli na oslave a nechali maloleté, zhruba 11-ročné dieťa samo doma. To zamklo dvere, rodičia nevedeli vojsť dnu, búchali, volali mu na mobil, no nereagovalo. Báli sa, a tak sme prišli vyvaliť dvere. Našťastie dieťaťu sa nič nestalo, len tvrdo spalo na gauči.



Eva Goleňová (29): Dávam pozor na brata

- Na zmene som sama medzi kolegami a pracujem tu už rok. V rodine máme aj ďalšieho hasiča, konkrétne môjho brata. Niekedy, keď som na operačnom, tak naňho dávam aspoň takto z diaľky pozor. Vždy som aktívne športovala - rýchlokorčuľovanie, hádzanú, basketbal, takže prejsť cez fyzické skúšky na hasiča pre mňa nebolo ťažké.