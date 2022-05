Lipšic na súde prehovoril: Kočner sa mi na jednom stretnutí vyhrážal! O čo malo ísť?

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v utorok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vyhlásil, že mali s obžalovaným Marianom Kočnerom právne spory. Súd prejednáva prípravu vrážd prokurátorov spolu s kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka.

Okrem iného sa mali tieto spory týkať podozrenia z prania špinavých peňazí Privatbankou či angažovania sa Kočnerom vo vykupovaní pôdy. "Mal tlačovú konferenciu, povedal, že komukoľvek, kto prinesie kompromitujúce materiály na Lipšica, dostane 100.000 eur," vyhlásil špeciálny prokurátor. Odmietol, že by v minulosti viedol komunikáciu s obžalovanou Alenou Zsuzsovou.

Tvrdí, že na jednom zo stretnutí sa mu mal Kočner vyhrážať. Malo to byť po zverejnení informácií o údajnom praní špinavých peňazí v Privatbanke vtedajším ministrom vnútra Lipšicom. Kočner v tejto súvislosti upozornil na porušenie daňového a bankového tajomstva. "Povedal som mu, že to nenechám tak, podal som trestné oznámenie a trval som na tom, aby to bolo vyšetrené," reagoval obžalovaný.

Lipšic ďalej uviedol, že so súčasným generálnym prokurátorom SR Marošom Žilinkom, ktorý figuruje v kauze tiež v pozícii poškodeného, sa dlhodobo pozná. Bol s ním v kontakte napríklad v súvislosti s kauzou Technopol, ktorú Žilinka dozoroval. Kolegami boli na rezorte vnútra.

Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová krátko po Lipšicovom výsluchu prerušila hlavné pojednávanie. Pokračovať by malo 24. mája.

Na utorkovom pojednávaní senát ŠTS vypočul trojicu poškodených prokurátorov. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb. Okrem Tomáša Szabóa, ktorý priznal vinu, sú to aj Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kováčik a Darko Dragič. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Zsuzsová.