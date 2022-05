Pčolinského vyjadrenie: Toto hrozí, ak poslanci Smeru po 19.00 odídu z rokovacej sály!

Parlament má rokovať o súhlase s väzobným stíhaním poslanca Roberta Fica aj v noci až do skončenia tohto bodu programu.

Ak poslanci strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) odmietnu rokovať v parlamente po 19:00 a odídu z rokovacej sály, začne im prepadať poradie, v akom sú prihlásení do diskusie. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský to povedal v reakcii na prípadné obštrukcie Smeru-SD. Podľa neho by sa v takom prípade ukončila rozprava.

Pellegrini ostro kritizuje: Vláda sa odbavuje na tom, že chce zobrať poslanca do väzby

Plénum parlamentu dnes ráno schválilo procedurálny návrh, že o žiadosti generálnej prokuratúry o vydaní súhlasu s väzbou poslanca Roberta Fica (Smer-SD) sa bude rokovať aj po 19:00 do úplného prerokovania tohto bodu programu. To znamená, že schôdza má pokračovať aj v noci. „Máme veľmi veľa vecí, ktoré sa odkladajú, chceme urýchliť rokovanie,“ uviedol Pčolinský. Pripomenul, že parlament sa má hneď po bode o Robertovi Ficovi zaoberať novelou zákona o 13. dôchodku.

Parlament od štvrtka 28. apríla rokuje o súhlase s väzbou poslanca Roberta Fica. V diskusii vystupujú hlavne poslanci Smeru-SD a sporadicky strany Hlas – sociálna demokracia. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.