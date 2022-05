Žilinka na súde o údajnej príprave jeho vraždy: Tento detail spred 5 rokov prehliadol!

Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka si v roku 2017, keď mala byť pripravovaná jeho vražda, nevšimol žiadne mimoriadne udalosti a ani okolnosti.

Povedal to na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý prípad prejednáva spolu s kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka.

"Zaoberal som sa myšlienkami, čo by mohlo byť dôvodom, motívom. Vtedy som si povedal, že jediná vec, ktorá pripadá do úvahy, je moja práca," zdôraznil v rámci výsluchu. Pripustil, že v rámci káuz, ktorým sa venoval, pripadal do úvahy ako podozrivý Marian Kočner. Nemá na to však dôkazy. Išlo napríklad o kauzy Technopol Servis či Donovaly.

V čase údajnej prípravy Žilinkovej vraždy sa podľa jeho slov udiala jedna situácia, ktorej v tom čase neprikladal vážnosť. "V auguste 2017 som šiel do servisu a tam technik s prekvapením povedal, že chýbajú na prednom kolese osobného automobilu štyri skrutky," podotkol generálny prokurátor.