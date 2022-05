V dvoch bratislavských zónach oddnes platí nová parkovacia politika: Dokedy budú platiť zakúpené miesta?

Bude to fungovať? V zónach Ružinov-západ a 500 bytov začala platiť nová mestská parkovacia politika (PAAS), ktorá by mala zvýhodniť rezidentov pred nerezidentmi.

Mnohí ľudia však majú v zóne kúpené vlastné parkovacie miesto, ktoré by im malo ostať až do konca tohto roka. A tak, zatiaľ čo ostatné autá budú možno dlho krúžiť a hľadať miesto, oni pohodlne zaparkujú. Podľa dopravného analytika Jána Bazovského však neexistuje spôsob, ako urobiť parkovaciu politiku spravodlivú pre každého.

Zavedenie novej mestskej parkovacej politiky by malo zvýhodniť rezidentov. Tí budú môcť za 39 eur ročne parkovať na určených parkovacích miestach. Ostatní si budú musieť zaplatiť hodinový poplatok 1,50 eura, a to od 14.00 do 6.00 nasledujúceho dňa. V zóne 500 bytov aj Ružinov-západ však stále existuje mnoho vyhradených parkovacích miest, ktoré sú naviazané na konkrétne EČV. Tieto miesta si totiž obyvatelia zaplatili ešte v čase, keď o celomestskej parkovacej politike nebolo ani chýru, ani slychu.

Tieto miesta by im podľa mestskej časti mali ostať aj naďalej. „Miesta, ktoré boli v minulosti pridelené, už len ,dobiehajú‘ a posledné skončia do konca tohto roka,“ prezradila Tatiana Tóthová, hovorkyňa mestskej časti Ružinov. Podľa dopravného analytika Jána Bazovského je problém celomestskej parkovacej politiky práve v tom, že mesto vyberá peniaze za službu, ktorú nevie poskytnúť každému spravodlivo.

„Tým, ktorí majú miesta zaplatené na rok, to zrejme nechajú a potom prejdú na nový systém, ale miest bude nedostatok tak či tak. Keď je tu napríklad 10-tisíc rezidentov a 7-tisíc parkovacích miest, neexistuje spôsob, ako miesta spravodlivo rozdeliť,“ povedal Bazovský.

Nie je to spravodlivé

Ivana (40) a Juraj, (47), pravidelne parkujú v Bratislave

Celomestská parkovacia politika by mala platiť pre všetkých rovnako. To, že niektorým aj po jej zavedení zostanú špeciálne vyhradené parkovacie miesta, určite nie je spravodlivé. Navyše je v tom poriadny chaos. Pravidelne parkujeme v Bratislave, a zrazu už nemôžeme platiť esemeskou, ale aplikáciou. Ťažko si predstaviť, ako k tomu príde starší človek, ktorý ani nemá v telefóne internet.

Koľko miest je rezervovaných:

Starý Ružinov-východ: 128

Starý Ružinov-západ: 9

500 bytov: 76