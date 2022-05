Zlozvyky na cestách: 5 priestupkov, ktorých sa najčastejšie dopúšťame!

Nečiň druhým to, čo nechceš, aby robili tebe!

Prinášame vám výber z neduhov, s ktorými sa na našich cestách stretávame najčastejšie. Možno zistíte, že niektorých z nich sa dopúšťate aj vy. Ale páčilo by sa vám, ak by to niekto robil vám?

Červená

Toto už nie je zlozvyk, ale závažný priestupok. Oranžové svetlo na semafore pre mnohých šoférov znamená, že majú dupnúť na plynový pedál a preletieť križovatku na červenú. Spoliehajú sa na to, že tí z druhej strany sa nestihnú rozbehnúť. To však nemusí byť pravda, najmä ak z druhej strany ide auto, ktoré ešte nestačilo úplne zastaviť a už mu naskočí zelená – do križovatky tak vojde rozbehnutejšie ako jazdec na červenú rátal. Zbytočne tak vznikajú nebezpečné situácie. Nabudúce si na semafore rozmyslite, či vám tá ušetrená chvíľočka stojí za vysokú pokutu alebo za vážnu nehodu. Policajti totiž pri tomto priestupku rozhodne nežartujú – na mieste vám môžu dať pokutu do výšky 300 eur a na dva roky zobrať vodičák.

Neprimeraná rýchlosť

Na našich cestách je národným športom ísť rýchlejšie, ako je povolené. Pomaly každý si povie, že veď plus päť alebo plus desať je ešte v norme. Neprimeraná rýchlosť však patrí k najčastejším príčinám dopravných nehôd. A ak stretnete pri rýchlej jazde niekoho, kto dodržiava predpisy, nemali by ste sa na neho lepiť, či vytláčať ho – to je ďalší priestupok.

Na druhej strane, ak idete po diaľnici pomalšie, nemali by ste blokovať rýchlejšie auto. Vy nie ste policajt, aby ste riešili jeho rýchlu jazdu. A ak napríklad pri predbiehaní kamióna vojdete do cesty rýchlejšiemu autu, ste to vy, kto pácha priestupok. Pri predbiehaní totiž nesmiete nikoho obmedziť, tobôž ohroziť.