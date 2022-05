Šeliga navrhuje rokovať o Ficovi aj v noci až do skončenia veci: Ako zareaguje Smer?

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) navrhol strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), aby sa v utorok 3. mája rokovalo až do skončenia veci, hoci aj v noci, a následne hlasovalo vydaní poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Poslanec Šeliga o tom informoval na sociálnej sieti. „Od stredy parlament môže pokračovať ďalej v normálnom režime. Prerušiť rozpravu k návrhu na väzobné stíhanie pána Fica by okrem iného znamenalo, že by sme sa k tejto téme museli vrátiť neskôr… A to by bola ďalšia zbytočná trauma pre ľudí, dookola počúvať, aký je Robert Fico najlepší na svete. Nehovoriac o implicitnej ústavnej povinnosti parlamentu rozhodnúť o takomto návrhu bezodkladne. Ak vám ide skutočne o pomoc ľuďom, verím, že tento procedurálny návrh podporíte,“ uviedol Šeliga.

Strana Smer-SD dnes v tlačovej správe informovala, že v utorok 3. mája predloží v parlamente procedurálny návrh, aby sa prerušilo rokovanie o väzobnom stíhaní ich lídra Roberta Fica. „Smer – sociálna demokracia s plnou vážnosťou vníma požiadavku predstaviteľov vládnej koalície, aby sme sa na Národnej rade SR začali okamžite venovať problematike kompenzácie obrovského zdražovania. Keďže návrh na väzobné stíhanie Roberta Fica je absurdný a podložený vymyslenými výpoveďami univerzálnych udavačov, je úplne jedno, či bude Robert Fico vzatý do väzby v priebehu mája, alebo júna," argumentoval Smer-SD.

Poslanci od štvrtka 28. apríla rokujú o súhlase s väzobným stíhaním šéfa Smeru-SD. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.