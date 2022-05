Na Plese Spišiakov zabávali východniarov Švajdovci aj Michal David: Česká hviezda nešetrila chválami

Na Spiši to v sobotu poriadne žilo! Ples Spišiakov, najprestížnejšia udalosť na východe, sa konal v sobotu v honosne vyzdobenej Redute.

Moderovania sa zhostila dvojica Patrik Švajda (50) s manželkou Zlaticou (44) a hviezdou večera bol český hitmaker Michal David (61), ktorý si ples poriadne užil. A spolu s ním všetci plesajúci.

Príjemná atmosféra v prekrásne vyzdobenej Redute a až 200 hostí. Po dvoch rokoch, keď pandémia stála v ceste tejto najprestížnejšej udalosti Spiša, sa akcia konečne vydarila. „Náš ples je uznávaný po celom Slovensku. Kvôli pandémii dvakrát nebol,“ povedal Karol Mitrík, spoluzakladateľ tohto plesu pred 25 rokmi.



Prišli si to užiť

Moderátorskou dvojicou boli manželia Švajdovci, ktorí si okrem sprevádzania hostí stihli aj sami zaplesať. „Práve na východe sme si plánovali ples užiť. Aj sme sa vychystali,“ usmiala sa Zlatica. Navyše prezradili, že im východ vôbec nie je cudzí. „Často sem chodievame s rodinou, osobitne na Domašu,“ povedal Patrik (50). Zlatica (44) sa v opojení dobrej nálady s nami podelila o to, čo si najviac cení u svojej polovičky. „Je to dobrý otec, je láskavý a nápomocný,“ povedala úprimne. A ako je to naopak? „Zlatka je mimoriadne citlivá, dobrosrdečná duša,“ znela Patrikova odpoveď po dlhých 21 spoločných rokoch spolužitia.

Česká hviezda večera Michal David (61) pozvanie patrične ocenil. „Som rád, že ma Slováci stále pozývajú. Na Plese Spišiakov bola úžasná atmosféra. Som šťastný, že sa ľudia môžu a chcú zabávať a ja som tu práve pre to,“ prízvukoval spevák. „Slováci sa dokážu odviazať, Čechom to chvíľu trvá,“ šibalsky povedal David. V súvislosti s odviazaním sa má svoju predstavu. „Máte skvelú hruškovicu, marhuľovicu, slivovicu... Je toho tak veľa! Ak by išlo o tanec, do úvahy by prichádzal jedine čardáš!“ smelo dodala česká hviezda.