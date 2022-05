Matovič prišiel s návrhom na zmenu ústavy: Stopka na vydávanie poslancov do väzby?!

Zmenia celý proces? Slovenskú politiku už takmer dva týždne zamestnáva obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica (57) zo založenia zločineckej skupiny.

Problémom totiž je, že poslanci musia súhlasiť s jeho predvedením pred sudcu, ktorý rozhodne o Ficovom väzobnom stíhaní. Šéf OĽaNO Igor Matovič (48) hovorí, že článok ústavy o tom, že parlament musí súhlasiť s väzbou poslanca, je pohrobkom poslaneckej imunity a nemala by tam figurovať.

Matovič tvrdí, že OĽaNO príde s iniciatívou spomínanú pasáž z ústavy vyhodiť. Jeho poslanci sú podľa neho jednotní v tom, že by nemali mať väčšie práva ako iní. „Čudujem sa Robertovi Ficovi, že toto nadprávo využíva. Bol ťažký hrdina, keď zneužíval Policajný zbor, ale keď má za to niesť zodpovednosť, tak sa bráni využívaním svojho nadpráva,“ povedal v TA3. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nechcel komentovať, či ich hnutie bude súhlasiť so zmenou ústavy ako navrhuje Matovič.

„Budeme to riešiť na koaličnej rade,“ doplnil Pčolinský. Debatovať o tom chcú aj v SaS. „Je to o trochu zložitejšie, ako to len tak povedať, ale nebránil by som sa takej diskusii. Nejaký význam to má, ale na druhej strane to, ako sa to zneužíva je iná vec a malo by sa tomu zabrániť. Môže nastať situácia, že poslanec ide do NR SR na dôležité hlasovanie a odrazu ho zbalia policajti a povedia, že niečo urobil, medzitým prebehne hlasovanie, ktoré bude o jeden hlas a potom ho pustia a povedia pardon,“ vysvetľuje poslanec SaS Alojz Baránik s tým, že cirkus, ktorý predvádza Fico by sa nemal opakovať, ale nemusí sa to riešiť tým, že vyškrtnú celý odstavec o vydávaní poslancov.