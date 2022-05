Strastiplný príbeh poštárky Vlasty: Trvalo 8 rokov, kým zistili, že mám parkinsona!

Choroba bude navždy súčasťou jej života, no nevzdáva sa! Poštárka Vlasta (55) celý život ochotne roznášala ľuďom poštu.

Pohyb bol prirodzenou súčasťou jej života až do chvíle, kým prišli prvé problémy - neovládateľnosť ruky, šúchanie nohou... Trvalo dlhých 8 rokov, kým sa potvrdila diagnóza Parkinsonovej choroby. Vlasta sa však nevzdáva, je statočná a odhodlaná žiť život naplno. Verí, že jej pocity, myšlienky a skúsenosti môžu pomôcť tým, ktorí váhajú, či ísť k lekárovi.

Podľa slov poštárky Vlasty ani sami lekári spočiatku nevedeli, čo sa s ňou deje. „Vystriedala som asi štvoricu odborníkov, až ten posledný vyslovil podozrenie, že ide o nevyliečiteľnú chorobu. Umývala som si zuby, odrazu mi seklo rukou a nebola som schopná ďalšieho pohybu. Potom som namiesto normálneho pohybu začala len šúchať pravou nohou,“ začína rozprávať pani Vlasta (55). „Pôvodne si lekári mysleli, že to ide od chrbtice, ale ani po mesiacoch sa môj stav nezlepšoval. Začali ma podozrievať, že si vymýšľam,“ povedala.

Roky v nevedomosti

Choroba pani Vlasty nebola podľa jej slov dlhých 8 rokov podchytená. „Až v januári 2019 som prišla k doktorovi Necpálovi z Nemocnice Agel vo Zvolene. Bolo to po 8 rokoch od prvých príznakov. Tam mi diagnózu potvrdili a nasadili lieky. Keby som ich nemala, dnes by som už možno bola ležiaca,“ povedala Vlasta. Prispôsobiť život tejto chorobe nebolo ľahké. „Musela som odísť z práce a vybaviť si invalidný dôchodok. Môj život sa výrazne zmenil, no konečne mám nastavenú liečbu. Niekedy neudržím ani šálku kávy. Choroba zasiahla celú pravú stranu tela, dokonca aj reč. Viem, čo chcem povedať, ale neviem to vysloviť,“ priznala svoje trápenie.