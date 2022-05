Telocvikár Stanislav robí z detí športovcov: Úspešní florbalisti z Luníka IX trénujú po chodbách!

Pred jeho príchodom sa žiaci na Luníku IX počas telesnej prechádzali po sídlisku, dnes dosahujú úspechy na športových súťažiach!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najnovšie sa snaží obetavý telocvikár Stanislav Striženec (34) rozbehnúť na rómskej škole florbalový tím.Chýba im však vybavenie v podobe chýbajúcich florbaliek, bránok s oficiálnymi rozmermi a brankárskeho výstroja, ktorý stojí aj stovky eur.

Stanislav už štvrtý rok učí telesnú a športovú výchovu v Základnej škole Ľudmily Podjavorinskej na Luníku IX. Do Košíc dochádza každé ráno z Bardejova, kde býva. So začiatkom nového kalendárneho roka prišiel s nápadom, ako školákov ešte viac zapojiť do športovania. „Škola zakúpila žiakom florbalové hokejky, chceli sme im predstaviť aj tento šport. Veľmi rýchlo sa uchytili a vyzerá to, že majú na florbal talent,” zhodnotil Stanislav.

Priznal, že školáci spočiatku ani nevedeli, ako loptičku hokejkou správne odbiť. „Od budúceho školského roka chceme začať krúžok a rovnako sa zapojiť do súťaží. Určite by v nich mohli uspieť, majú skutočne veľký potenciál, najmä dievčenský tím. Keď sme ich zmiešali, tak dievčatá boli dokonca šikovnejšie než chlapci,” pochválil telocvikár svoje zverenky.