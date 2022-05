Analytička zhodnotila balík opatrení proti zdražovaniu: Urobila vláda krok vedľa?!

Pozitívne treba hodnotiť hlavne adresné príspevky, ktoré dostanú domácnosti v hmotnej núdzi a ktoré ich najviac potrebujú.

Uviedla to pre TASR Jana Glasová, analytička 365.bank, a. s., pri hodnotení návrhu vlády pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva s vysokými cenami.

Dôležitá je podľa nej tiež podpora rodín s deťmi, preto je pozitívne aj systémové opatrenie zahŕňajúce postupné zvyšovanie daňového bonusu na dieťa. "Celkovo sa ale prikláňame k názoru, že pomoc štátu by mala byť hlavne adresná a zameraná na tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú," zdôraznila.

Naopak, plošné opatrenia takpovediac "pre všetkých" nie sú podľa Glasovej vhodným riešením na boj s infláciou a nadmerne zaťažia štátny rozpočet. Na všetky opatrenia samozrejme vláda musí niekde nájsť peniaze a predstavujú zvýšené výdavky štátneho rozpočtu.

Podčiarkla, že ideálnym riešením by bolo, ak by sa na opatrenia našli peniaze v rozpočte a nemuselo by dochádzať k zvyšovaniu daňového zaťaženia firiem. To sa totiž v konečnom dôsledku vo veľkej miere premietne do cien produktov pre spotrebiteľov.