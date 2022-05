Šeliga: Podpora Mikulcovi klesá, toto by malo urobiť OĽANO! Raši vyslovil podozrenie

Podpora ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) klesá. Hnutie OĽANO by na to malo reflektovať.

V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa nezaradeného poslanca za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD Richarda Rašiho je možné, že sa Zuzana Dolinková (Hlas-SD) stane kandidátkou na post primátorky Bratislavy.

Šeliga verí, že predseda opozičnej strany Smer-SD a poslanec Robert Fico bude vydaný parlamentom na vzatie do väzby. Nevie, ako sa k hlasovaniu o súhlase na vydanie postaví Sme rodina. Ak by Fico vydaný nebol, je to podľa Šeligu zlý signál a bude to mať dosah na vývoj koalície. "Prinajmenšom sa koalícia musí pýtať, či má naozaj v sebe ten protikorupčný étos," podotkol.

Hlas podľa Rašiho nemá záruku, že Fico bude vydaný spravodlivosti. Poukazuje pri tom na vojnu v polícii. Obvinenie berú ako politický revanš, ktorý môže byť v budúcnosti zneužitý voči ďalším vládam. Podozrenia sa podľa neho nevyšetria tak, že líder druhej najsilnejšej opozičnej strany pôjde do basy.

Šeliga skritizoval v relácii policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý vopred informoval o obvinení jedného z koaličných poslancov. Nahráva to podľa neho vyjadreniam opozície, že sa obvinenia robia cielenie. To, ako vysvetlil poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) svoje obvinenie, nedáva Šeligovi zmysel.