Mali by sme sa odpojiť od ruského plynu a ropy? Toto si myslí väčšina Slovákov!

Slovensko by sa nemalo odpojiť od ruského plynu a ropy podľa 62 percent opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Celkovo 25 percent respondentov odpovedalo, že SR by sa mala odpojiť od ruských energií v najbližších rokoch, aj keď to zvýši ceny. Odpojenie sa od plynu a ropy z Ruska ihneď aj pri zvýšení cien podporuje sedem percent ľudí. Prieskum sa na vzorke 1 007 respondentov uskutočnil od 30. marca do 6. apríla.

Za okamžité odpojenie plynu sú najmä voliči strany Progresívne Slovensko (za hneď 26 percent, v najbližších rokoch 34 percent). Nasledujú voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (za hneď 16 percent, v najbližších rokoch 45 percent), Kresťanskodemokratického hnutia (za hneď 12 percent, v najbližších rokoch 38 percent), strany Sloboda a Solidarita (za hneď 11 percent, v najbližších rokoch 43 percent).

Zastaviť dodávky ruského plynu a ropy vôbec nechcú najmä voliči Sme rodina (55 percent), Hlas - sociálna demokracia (69 percent), Smer - sociálna demokracia (81 percent) a Republika (93 percent).