Strany podľa Žiaka rokujú o ďalšej pomoci kvôli zdražovaniu, Šutaj Eštok sa nezdržal: Tvrdý odkaz!

Objednávkou vládnej koalície je vidieť lídrov opozície v putách. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol nezaradený poslanec mimoparlamentnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Poslanec parlamentu Miroslav Žiak (SaS) reagoval, že keby koalícia ovládala políciu, tak by obvinenia načasovali a urobili inak.

Vláda podľa Šutaja Eštoka zlyháva v riadení štátu a prekrýva to svojimi hrami. "Cieľom je, aby tu o dva roky opozícia neexistovala," skonštatoval. Zároveň povedal, že nezaradení poslanci okolo Hlasu-SD nepodporia vydanie žiadneho poslanca do väzby.

Žiak tvrdí, že zobrať bývalého premiéra a poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby nejde len tak, sú na to riadne podklady. Polícia podľa neho koná a má rozviazané ruky. Poslanci za SaS vydanie Fica do väzby podľa Žiaka jednoznačne v pléne podporia. "Myslíme si, že žiadny poslanec nemá mať väčšiu imunitu, alebo byť feudál voči obyčajným ľuďom. Poslanci nie sú nič viac," poznamenal Žiak.

Koaličný poslanec zároveň v relácii potvrdil, že strany rokujú aj o ďalšej pomoci v súvislosti so zdražovaním a vysokými cenami energie. Mala by to byť podľa Žiaka plošnejšia pomoc. Pripomenul, že pre SaS je červenou čiarou zvyšovanie daní.