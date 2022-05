Ako budú v Sme rodina postupovať pri hlasovaní o Ficovi? Krajniak to povedal bez okolkov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) by nehlasoval za vydanie súhlasu s väzbou poslanca Národnej rady SR (NR SR) a predsedu strany Smer - sociálna demokracia Roberta Fica.

Povedal to v relácií O 5 minút 12 na RTVS. Vysvetlil, že aj v iných európskych krajinách boli obvinení a obžalovaní politici aj bývalí premiéri, avšak nikto z nich nebol väzobne stíhaný.

„Ja keby som hlasoval, tak by som nehlasoval za vaše väzobné stíhanie. Pretože si myslím, že je to natoľko vážny zásah do politického súboja, že by sa nemal udiať,“ povedal Krajniak počas relácie Robertovi Ficovi s tým, že orgánom činným v trestnom konaní nikto nebráni, aby zháňali dôkazy.

Krajniak vysvetlil, že poslanci Sme rodina dostanú pri hlasovaní v NR SR na vydanie súhlasu s väzbou pre poslanca Roberta Fica takzvanú „zelenú kartu“. Nebude teda pri hlasovaní stranícky postoj a každý poslanec môže hlasovať tak „ako vyhodnotil dôkazy“.