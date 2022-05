18 rokov v Európskej únii: Slovensko si v nedeľu pripomína dôležité výročie

Slovenská republika si dnes pripomína výročie vstupu do Európskej únie (EÚ).

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) to pripomenula vo svojom profile na sociálnej sieti, Dodala, že práve v časoch vojny v susednej krajine sa ukazuje, aké je dôležité, že je Slovensko súčasťou európskeho spoločenstva.

Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami. Dnes je to podľa Kolíkovej možné hodnotiť ako obrovský krok a najmä úspešný a prínosný pre Slovensko. „Náš vstup do EÚ nebol jednoduchý proces a splniť všetky kritériá po predchádzajúcich rokoch vlády Vladimíra Mečiara, ktoré boli veľkým odklonom od demokracie, nebolo jednoduché. Európa nám vtedy podala pomocnú ruku, dala zrýchlenú cestu a pomohla dobehnúť zameškané, aby sme mohli vstúpiť do EÚ,“ vysvetlila.