Robert Fico opäť na pretrase: Diskusia o jeho vzatí do väzby bude pokračovať

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa do lavíc vrátia opäť v utorok (3. 5.). Na programe 65. schôdze majú v utorok od 9.00 h niekoľko výročných správ o činnosti rôznych inštitúcií.

Pokračovať by však mali v diskusii o žiadosti prokuratúry na vydanie súhlasu na vzatie do väzby lídra Smeru-SD a poslanca Roberta Fica. Do diskusie je stále prihlásených 25 rečníkov písomne. Následne sa môžu poslanci do debaty prihlásiť aj ústne.

Na utorok ráno majú na programe termínované body - ide napríklad o správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR, o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska či o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslanci by mali v utorok ráno hlasovať o návrhu, aby sa namiesto termínovaných bodov rokovalo o žiadosti prokuratúry. Až po prerokovaní tohto bodu by potom pokračovali v ďalšom programe schôdze.

Na aktuálnej schôdzi by malo plénum rozhodnúť aj o novele zákona o Policajnom zbore (PZ). Priniesť má zavedenie základnej štruktúry polície. Zrušiť by sa tiež mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.

V druhom čítaní je tiež návrh poslancov Sme rodina na čiastočnú kompenzáciu zvýšených finančných nákladov spôsobených rastom cien prostredníctvom vyplatenia polovičnej sumy 13. dôchodku už v júli tohto roka.