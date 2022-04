Čo má byť politickou prioritou vlády? Premiér Eduard Heger: Aby sme boli úspešní, potrebujeme...

Slovensko má podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) kvalitných pedagógov a množstvo talentov, preto považuje vzdelanie za politickú prioritu súčasnej vlády.

Vláda SR z tohto dôvodu zaradila do Plánu obnovy a odolnosti niekoľko kľúčových reforiem, ktoré nanovo definujú obsah učiva, zmodernizujú učebné postupy a súčasne pripravia pedagógov na nové výzvy. Celé toto reformné snaženie na zvýšenie kvality vzdelávania v pláne obnovy podporila vláda investíciami vo výške 1,6 miliardy eur. Heger o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Aby sme boli úspešní, potrebujeme podporu širokej verejnosti a spojencov priamo zo školského prostredia. To znamená pedagógov, ktorí si uvedomujú, že na Slovensku máme zastaralý učebný obsah a postupy a vo výučbe chýbajú inovatívne metódy a digitalizácia. Toto všetko má za následok masívny odchod talentov do zahraničia. Musíme to spoločnými silami zmeniť a jediný spôsob je práve naučiť deti kritickému mysleniu a vytvoriť im atraktívne študijné prostredie, ktoré bude rozvíjať ich nadanie," skonštatoval premiér.

V piatok 29. apríla sa premiér zúčastnil ocenení sv. Gorazda, ktoré si prevzalo 60 pedagógov, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku a svoje povolanie vnímajú ako poslanie. Ocenených bolo aj 30 žiakov a študentov za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných olympiádach a súťažiach. Premiér sa poďakoval všetkým poctivým učiteľom a učiteľkám, ktorí už teraz do svojej práce dávajú viac, ako je povinné minimum.