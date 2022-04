Dovolenka na Slovensku nás vyjde poriadne draho: Ceny hotelov rastú do neba, koľko si priplatíme?

Budeme si musieť priplatiť! Ak sa chystáte dovolenkovať na Slovensku, nemáme pre vás dobré správy.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Takmer všetky hotely avizujú, že pôjdu s cenami hore, a to až o 20 %. Nútia ich k tomu zvýšené ceny energií, potravín, ale aj ďalších vstupov. Niektorí neskrývajú obavy, či si našinci budú môcť dovoliť viacdenný relax s rodinou. Na čo sa musíme pripraviť?

Strava a wellness o 12 % drahšie

Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

„My sme ceny stravovania a cenu za wellness a bazén zvýšili zhruba o 12 % už koncom januára. Bola to reakcia na navýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie cien surovín a hlavne energie,“ vysvetľuje riaditeľ hotela Martin Novotný s tým, že do leta už s cenou nebudú hýbať. „Teraz u nás stojí polpenzia 28 €, čo je naozaj cena, pri ktorej sa aj ja už potím, ale vstupné náklady nás naozaj nepustia, lebo sa nám zvýšila cena pri plyne z 19 na 127 eur. Extrémne šetríme, jedine, kde sa to nedá, je bazén, a to je leto, keď príde zima a ďalšie zvyšovanie, tak to asi môžeme hotel rovno zavrieť.“

Zdražieme o 5 až 10 %

Hotel The Grand, Vígľaš

„Teraz už fungujeme v bežnom režime, aj keď je to náročné, lebo vo februári sa nám skončila podpora od vlády,“ hovorí generálny manažér Tomáš Sokologorský. Vysoké ceny energií či potravín pocítili aj oni, preto budú musieť prijať nepopulárne opatrenia. „Predletnou sezónou plánujeme len štandardné navýšenie cien, spôsobené aj vyššími nákladmi, čiže asi o 5 - 10 %,“ ozrejmil generálny manažér s tým, že na objednávkach to už čiastočne pocítili napríklad v počte rezervovaných pobytov pre seniorov. „Obavy ale z nízkej obsadenosti v priebehu leta nemám,“ dodal.