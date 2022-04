Futbalový tím z Janovej Lehoty sa môže pochváliť raritou: Otec a traja synovia v jednom mužstve!

Splnil sa mu sen! Dušan Karásek (52) z Janovej Lehoty (okr. Žiar nad Hronom) si zahral v majstrovskom zápase 6. ligy Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom so svojimi tromi synmi.

Skúsenému brankárovi sa tak splnilo najväčšie prianie a hovorí, že teraz po 43 rokoch futbalovej kariéry môže kopačky pokojne zavesiť na klinec. Ak by ho však mužstvo znova potrebovalo, nemá problém zaskočiť za mladších hráčov. Na 17. apríl Dušan nikdy nezabudne.

Na futbalovom ihrisku v drese TJ Družstevník Janova Lehota si totiž zahral po boku všetkých synov – Dušana ml. (30), Patrika (28) a Richarda (16). „Bolo to proti Repišťu. V sobotu som bol v práci a tréner mi volal, že brankár je zranený, tak či ho zastúpim. Ja nemám nikdy problém a teraz sa mi navyše splnil jeden zo snov, ktorým bolo zahrať si v jednom mužstve v majstrovskom zápase so všetkými synmi,“ hovorí mestský policajt.

Začínal v Santovke

Napriek tomu, že duel prehrali, pre otca troch synov mal zvláštne čaro a bol veľmi emotívny. Určite naň bude s deťmi rád spomínať. „Vtedy som si povedal, že už teraz môžem zavesiť kopačky na klinec a skončiť,“ prehodí s úsmevom Dušan st. Na to sa však zatiaľ nechystá, veď futbalu zasvätil počas 43 rokov každú jednu nedeľu.

V jeho šľapajach išli aj synovia, aj keď ich do toho nikdy nenútil. „Začínal som v rodnej Santovke, počas školy som bol v Továrnikoch, na vojne som hral za české Jemnice, potom aj za Domadice, a keď som sa oženil a presťahoval, začal som obliekať dres Janovej Lehoty, no aj Kosorína,“ opisuje svoje futbalové pôsobiská bývalý policajt, ktorý bol aj rozhodcom i trénerom všetkých vekových kategórií. Dokonca si na ihrisku zahral na všetkých postoch, no v posledných rokoch je už len brankárom.