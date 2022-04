Minister Naď po rokovaní s Blaszczakom: Poľsko je pripravené chrániť vzdušný priestor Slovenska

Poľsko je pripravené po uzemnení stíhačiek MiG-29 chrániť vzdušný priestor SR.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po piatkovom rokovaní so svojím poľským partnerom Mariuszom Blaszczakom. "Rokovali sme s Poľskom o tom niekoľkokrát a som veľmi rád, že minister dnes potvrdil, že hneď po tom, ako sa prijmú potrebné legislatívne opatrenia, na ktorých začneme robiť okamžite, bude Poľsko pripravené starať sa o bezpečnosť nášho vzdušného priestoru do momentu, kým prídu lietadlá F-16 zo Spojených štátov, ktoré sme si objednali," uviedol Naď.

Slovenský minister pritom poukázal na vážne problémy, ktoré má Slovensko s prevádzkou MiG-29 z technického, medzinárodno-politického i bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska dostupnosti pilotov. Prvé stíhačky F-16 by mali prísť v roku 2024.

Naď tiež vyhlásil, že je pripravený rokovať o prípadnom poskytnutí lietadiel MiG-29 Ukrajine, keď bude slovenský vzdušný priestor zabezpečený.

Blaszczak označil za "úplne prirodzené", že poľské stíhačky F-16 rozšíria svoju pôsobnosť aj nad slovenské nebo. Ako priblížil, lietať budú primárne z poľskej základne. Naď to zdôvodnil najmä pripravovanou modernizáciou letiska Sliač. Alternatívou by bolo podľa neho presunúť lietadlá do Kuchyne, čo by však bolo menej geograficky výhodné ako lety z Poľska. Zároveň upozornil, že v prípade potreby by mohla poľská letka dočasne pôsobiť aj zo Slovenska v rámci schváleného mandátu, ktorý umožňuje prítomnosť do 100 poľských vojakov v SR.

Témou rokovania bola aj vojna na Ukrajine. Ministri sa zhodli, že budú Ukrajine naďalej intenzívne pomáhať, a to politicky, ekonomicky, humanitárne, ako aj vojensky, ako povedal Naď. Blaszczak podotkol, že útok Ruska na Ukrajinu je potvrdením poľských obáv v súvislosti s expanzívnou politikou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Poľský minister vidí tiež priestor na ďalšiu spoluprácu so Slovenskom. So slovenským partnerom hovoril napríklad o kooperácii obranných priemyslov. Diskusia sa týkala aj zvyšovania výdavkov na obranu.