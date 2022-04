Čísla hospitalizovaných s covidom klesajú aj v Prešove: Údaj o neočkovaných sa nedá prehliadnuť

Na 169 lôžkach infekčného oddelenia Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je k dnešnému dňu hospitalizovaných 56 pacientov s koronavírusom, pričom ani jeden z nich nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Za posledných deväť dní klesol počet hospitalizovaných o 17 covid pacientov. Za toto obdobie zomrelo deväť ľudí. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník.

Z hospitalizovaných pacientov nie je očkovaných takmer 59 percent. Z dôvodu nákazy koronavírusom nemocnici aktuálne chýba 25 zamestnancov, aj v tomto prípade o 17 menej ako pred deviatimi dňami. Od vlaňajšieho 1. septembra v prešovskej nemocnici ochoreniu COVID-19 podľahlo 519 ľudí. Za toto obdobie pandémie mali v nemocnici hospitalizovaných spolu 2 522 covidových pacientov.

Nemocnica od budúceho týždňa ruší utorkový termín očkovania pre deti. Veková kategória detí od 5 do 11 rokov je od 1. mája pre slabý záujem v nemocničnom vakcinačnom centre zrušená úplne. Veková kategória od 12 do 17 rokov je presunutá na piatok v čase od 11:00 do 13:00, keď bude pri očkovaní prítomný pediater. Piatok tak ostane jediným očkovacím dňom vakcinačného centra, otvorené bude od 7:00 do 15:00.

Celkovo od 1. septembra minulého roka k dnešnému dňu aplikovali vo vakcinačnom centre prešovskej nemocnice 6 378 prvých a 23 686 tretích dávok vakcíny. Deťom vo veku od 5 do 11 rokov aplikovali 378 a vo veku od 11 do 17 rokov 1 498 dávok vakcín. Prvou dávku vakcíny Novavax doteraz celkovo zaočkovali 112 ľudí.

Šarník tiež dodal, že od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine 24. februára poskytli zdravotnú starostlivosť celkovo 247 Ukrajincom. Ambulantne ošetrili 211 pacientov s rôznymi diagnózami. Hospitalizovaných bolo 33 pacientov, aktuálne sú v nemocnici traja Ukrajinci. Od 20. apríla vyšetrili v súvislosti s utečeneckou krízou v prešovskej nemocnici 46 ukrajinských pacientov.