Zvyšovanie výdavkov na obranu rozdelilo Slovákov: Viac ako polovica sa prikláňa k tomuto názoru

So zvyšovaním výdavkov na obranu súhlasí 43,5 percenta Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúra AKO pre televíziu Joj, ktorý zverejnili v diskusnej relácii Na hrane. Naopak, so zvyšovaním výdavkov nesúhlasí 52 percent opýtaných.

Prieskum uskutočnili od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Ľuďom položili otázku: „Súhlasíte či nesúhlasíte s tým, aby sa aj na základe súčasnej situácie v Európe navyšovali na Slovensku výdavky na obranu? Aby sa na obranu štátu (na armádu) dávala vyššia čiastka zo štátneho rozpočtu SR?" So zvyšovaním výdavkom určite súhlasí 18 percent a skôr súhlasí 25,5 percenta opýtaných. Úplne nesúhlasí 32,1 a skôr nesúhlasí 19,9 percenta respondentov. Najviac súhlasia so zvyšovaním výdavkov na obranu voliči strán a hnutí Progresívne Slovensko (spolu súhlasí 79 %), Sloboda a Solidarita (spolu súhlasí 79 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (spolu súhlasí 70 %) a Kresťanskodemokratického hnutia (spolu súhlasí 63 %). Naopak, nesúhlasia s ním voliči politických subjektov Republika (spolu nesúhlasí 96 %), Smer – sociálna demokracia (spolu nesúhlasí 81 %), Slovenská národná strana (spolu nesúhlasí 81 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (spolu nesúhlasí 75 %) a Sme rodina (spolu nesúhlasí 59 %). Viac nesúhlasia so zvyšovaním výdavkov muži. Odpoveď úplne nesúhlasím si vybralo 36 percent opýtaných mužov a skôr nesúhlasím 18 percent. Ženy určite nesúhlasia v 29 percentách prípadov a skôr nesúhlasia v 21 percentách. Najväčší podiel ľudí, ktorí súhlasia so zvyšovaním obranných výdavkov, je vo vekovej skupine 18 až 33 rokov (spolu súhlasí 50 %). Naopak, najmenej súhlasí vo vekovej skupine 34 až 49 rokov (spolu súhlasí 39 %) Zástancami zvyšovania výdavkov na obranu sú najmä ľudia, ktorý absolvovali vysokoškolské vzdelanie (28 % určite súhlasí, 27 % skôr súhlasím). Proti zvyšovaniu sú ľudia s základným alebo učňovským vzdelaním (36 % určite nesúhlasí, 23 % skôr nesúhlasí). Najvyššia podpora navýšeniu obranných výdavkov je v Bratislavskom kraji (spolu súhlasí 52 %). Nasleduje Banskobystrický kraj (spolu súhlasí 46 %), Trnavský (spolu súhlasí 45 %) a Prešovský (spolu súhlasí 45 %)