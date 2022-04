Smrť bábätka v hniezde záchrany šokovala Slovensko, šéfka OZ Šanca apeluje na vládu: Naliehavá žiadosť!

Mŕtvy novorodenec v hniezde záchrany v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) šokoval Slovensko. Všetci boli zdesení z toho, že zlyhali 3 kontroly, ktoré majú zaručiť, že si odložené batoľa včas všimnú. Ani po vyše týždni príčinu fatálneho zlyhania neobjasnili a polícia začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia.

Anna Ghannamová z OZ Šanca pre nechcených, ktoré hniezda záchrany nemocniciam darovalo, preto chce, aby sa precízna kontrola dostala do vyhlášky ministerstva zdravotníctva.Smrť novorodenca sa jej preto dotkla a chce zabrániť, aby sa niečo podobné zopakovalo.

„Požiadala som ministerstvo zdravotníctva, aby doplnili do vyhlášky úplne jasné termíny a spôsoby kontroly hniezd, a to kontroly alarmu, kontroly kamier a kontroly hygieny. Aby to bolo rovnaké a záväzné pre všetky nemocnice, musí to byť vo vyhláške,“ povedala. Stretnutie na ministerstve sa má uskutočniť už nasledujúci týždeň.

„Poslala som všetkým nemocniciam, v ktorých sú hniezda záchrany umiestnené, dotazníky a požiadala som ich, aby mi poslali smernice, alebo len odpovedali akým spôsobom kontrolu robia, ak smernicu nemajú. Následne si ich zanalyzujem, dám to dokopy a s výstupom sa stretnem s kompetentnými,“ vysvetlila.

Podľa šéfky OZ Šanca pre nechcených má väčšina nemocníc v smerniciach uvedené, že hniezdo záchrany kontrolujú dvakrát, a to vždy pri výmene služieb. „Určite majú protokol o kontrole samotného inkubátora, a keďže súčasťou inkubátora je výstup na alarm, alebo by mali mať revíznu správu,“ podotkla.