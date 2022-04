Krajský súd v Banskej Bystrici má spečatený svoj osud: Pokračuje alebo končí?

Pôvodný zámer zrušiť Krajský súd v Banskej Bystrici bol podľa poslanca Národnej rady SR Igora Kašpera (Sme rodina) nezmyslom napísaným od stola v Bratislave.

„Banskobystrický krajský súd je zachovaný v plnej miere. Bolo to veľké víťazstvo nie iba pre mňa, ale pre celý región,“ povedal v diskusii v TASR TV poslanec na margo schválenia súdnej reformy v parlamente.

„Krajský súd v Banskej Bystrici bol druhý najväčší na Slovensku. Ak by sa to presunulo do Žiliny, ľudia z Rimavskej Soboty, Brezna, Lučenca by chodili na odvolacie konania tam a strávili by tým celý deň,“ konštatoval poslanec s tým, že rušenie viac ako sto rokov existujúceho súdu by iba predĺžilo trvanie súdnych konaní.

Hnutie Sme rodina sa podľa neho podobným spôsobom angažovalo aj v prípade zdravotníckej reformy, kde videli riziko rušenia menších nemocníc v regiónoch. „Boli sme v nemocniciach v regiónoch, hovorili sme s ich riaditeľmi, aj s ľuďmi, aby sme zachránili aj tie menšie nemocnice,“ tvrdí.

V súvislosti s plánom štátnych nájomných bytov so zvýhodneným nájomným odpovedal, že sa práve schvaľuje kľúčová legislatíva. „V parlamente sme schválili stavebný zákon z dielne nášho podpredsedu vlády Štefana Hollého,“ pripomenul s tým, že samotné nájomné byty by NR SR mohla schváliť na budúci týždeň. "Verím, že už konečne začneme, aby sme mohli na budúci rok otvárať prvé byty,“ odhadol Kašper. Dodal, že hnutie sa nevzdáva ani programového cieľa presadiť do konca volebného obdobia exekučnú amnestiu.

Na otázku, či bude v jesenných regionálnych voľbách kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Kašper, zatiaľ definitívnu odpoveď nemá. „V tejto chvíli ešte stále prebiehajú rokovania, nie iba v rámci nášho regiónu, ale aj iných miest a krajov. Rozhodne sa v najbližších dňoch,“ uzavrel poslanec.