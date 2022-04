Návrh zákona v parlamente obsahuje zmeny: Kedy môžete ísť do predčasnej penzie?

Plánujete predčasný odchod do penzie? Už od augusta tohto roka by to mohlo byť ťažšie. Parlament má na stole vládny návrh zákona, ktorým by sa sprísnila jedna z podmienok nároku. Čo by sa zmenilo?

Predčasný dôchodok by sa mohol stať exkluzívnou záležitosťou. Ministerstvo práce navrhuje sprísnenie jednej z podmienok nároku. Kým dnes platí, že nová dávka musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima (do júna 261,70 €), po novom by nemohla byť nižšia ako minimálny dôchodok, a to znamená najmenej asi 334 eur. Ministerstvo to navrhuje „v záujme predchádzania zvyšovania predčasného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku“, ktoré nasleduje, keď poberateľ dovŕši penzijný vek. Budúci rok by Sociálna poisťovňa mohla ušetriť 5,3 milióna eur. Parlament definitívne o návrhu rozhodne v júni. Bez ohľadu na to platí, že nárok na predčasný dôchodok si vyžaduje čoraz viac. Vždy, keď sa zvýši životné minimum, automaticky vzrastie suma zodpovedajúca jeho 1,2-násobku. Dobrá správa pre budúce mamičky: Kedy získate nárok na materskú a koľko eur budete dostávať? Podmienky nároku Ako to je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia



najviac 2 roky do dôchodkového veku a



nárok vyšší ako 1,2-násobku životného minima (teraz 261,70 €)

Životné minimum do 30. 6. 2022 predstavuje 218,06 €



Životné minimum do 30. 6. 2022 predstavuje 218,06 €

od 1. júla bude vyššie, ešte sa nevie, aké vysoké