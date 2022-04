Havária vetroňov vzala život Jarekovi († 56) a Domasovi († 35): Prečo po tragédii nezrušili preteky?

Po minúte ticha začali opäť lietať. Ani obrovská tragédia neodradila pilotov vetroňov od súťaženia. Po utorkovom nešťastí, keď na medzinárodnej leteckej súťaži v bezmotorovom lietaní FCC gliding v Prievidzi po zrážke zahynuli Litovčan Domas († 35) a Poliak Jarek († 56), včera opäť začali lietať. Organizátori súťaž neprerušili a bude pokračovať až do 5. mája.

„Trosky vetroňov sú stále na mieste, kam dopadli.Keď ich dáme všetky dokopy, následne budeme robiť simuláciu a až potom môžeme povedať, čo bolo príčinou tohto veľkého nešťastia,“ prezradil Novému Času jeden z organizátorov.

Pripustil, že po tejto tragédii uvažovali o zrušení celej súťaže, no napokon tak neurobili. „Po porade s vyšetrovateľmi a tiež po diskusii s pretekármi sme zhodnotili, že preteky budú ďalej pokračovať,“ vysvetlil stroho ich rozhodnutie organizátor.

Minúta ticha

Pamiatku Domasa a Jareka si súťažiaci uctili minútou ticha. „Keď už sa malo nastupovať do lietadiel, všetci pretekári sa postavili pred ne a minútou ticha si uctili dvoch zosnulých pilotov. Následne sa nastúpilo do lietadiel a ďalej sa pokračovalo v súťaži,“ prezradil jeden zo súťažiacich pilotov.

Litovská športová federácia si uctila pamiatku Domasa aj emotívnym videom. „Na medzinárodnej súťaži na Slovensku zahynul náš občan, náš pilot Domas. Bol to vášnivý pilot a my mu nesmierne ďakujeme za to, že bol s nami,“ napísali mu do neba. Za Domasom však bezpochyby najviac smúti jeho manželka Sigita, ktorá mu pred dvomi mesiacmi porodila vytúženého synčeka. „Nikdy na teba nezabudneme, navždy ostaneš v našich srdciach,“ odkazujú Domasovi užialení kamaráti.