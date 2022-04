Vladimír Pčolinský má problém: Priznanie kľúčového aktéra! Bývalý šéf SIS sa bráni

Korupčný prípad bývalého šéfa SIS sa zamotáva. Vladimír Pčolinský (44) odišiel z čela tajnej služby po tom, čo mu bolo vznesené obvinenie vo veci prijímania úplatku. To bolo neskôr zrušené rozhodnutím Generálnej prokuratúry cez známy paragraf 363, avšak nedávno ho opäť obnovili.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Dôležitým dielikom do skladačky má byť výpoveď konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý po roku priznáva, že poskytol 40 000 € ako úplatok, aby sa vyriešil jeho problém so sledovaním SIS. V celej kauze sa pohybujú štyria ľudia - okrem Pčolinského a Kollára aj bývalý námestník SIS Boris Beňa a bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó.

Poslední dvaja sa už dlhšie priznávajú, že uplácali Pčolinského ako šéfa SIS, aby nesledovali Kollára a stopli odpočúvanie jeho telefónneho čísla. Kollár však začal vypovedať až teraz. Podľa portálu aktuality.sk sa chce dohodnúť na treste a priznal sa k úplatku. Zo štvorice tak už len Pčolinský hovorí, že je nevinný. Úplatok, ktorý mal dať Zoroslav Kollár, predstavoval sumu 40-tisíc eur. Balík peňazí si mali podľa pôvodného obvinenia vyšetrovateľov rozdeliť Beňa a Pčolinský na polovicu.

Pčolinský hovorí, že aj po zmene postoja Kollára a jeho výpovedi nevidí nič, čo by ho usvedčovalo. „Vzhľadom na to, že mi dnes vyšetrovateľ doručil zápisnicu zo včerajšieho výsluchu Zoroslava Kollára, nikde v nej som sa nedočítal, že by sa Zoroslav Kollár priznal k tomu, že mi dal akýkoľvek úplatok,“ uviedol pre Nový Čas Vladimír Pčolinský. Ten hovorí, že peniaze dal Kollár Makóovi, nie jemu. Žiaden úplatok od neho podľa vlastných slov neprevzal napriek tomu, že sa s Makóom v priestoroch tajnej služby stretol.