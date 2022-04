Šéf ĽSNS Marian Kotleba stiahol chvost: Po konci v parlamente vyhadzov z ubytovne?!

Porúča sa z hlavného mesta. Šéf extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba (45) najskôr prišiel o mandát poslanca, teraz aj o ubytovanie v Bratislave. Fotografie, ktoré zverejnil jeho bývalý kolega z parlamentu, zachytávajú, ako dodávka s logom Kotlebovej strany stojí pred ubytovňou, v ktorej býval, a zrejme odváža jeho veci.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Poslanci, ktorí nie sú z Bratislavy, majú k dispozícii zabezpečené bývanie, ktoré je majetkom Národnej rady SR.Problém nastal, keď Kotleba prišiel o teplé miesto poslanca parlamentu, keďže bol odsúdený za úmyselný trestný čin, a to za sympatie k neonacizmu.

Kotleba však okrem pravidelného štedrého príjmu stráca aj nárok na ubytovanie. Budova, kde mohol prespávať počas rokovaní parlamentu, sa nachádza v bratislavskom Ružinove. Nešlo o mimoriadne luxusné zariadenie, ale skôr o bežné izby hotelového typu, kde boli posteľ, stôl, kreslo či skrine a televízor.

Kotlebu bolo na adrese často vídať, keď sa tam stretával aj s ostatnými poslancami extrémistov. Vo štvrtok ráno však pred vchodom už stála veľká dodávka s logom ĽSNS, kde sa nachádzalo pár vecí, ktoré si Kotleba zrejme chcel vziať so sebou. Vynímala sa tam napríklad posilňovacia činka napriek tomu, že poslanci majú k dispozícii aj vlastné fitnescentrum. Fotografie zverejnil poslanec za SaS Ján Benčík s tým, že Kotleba „stiahol chvost a sťahuje sa z parlamentnej ubytovne“.

Narážal na to, že ešte začiatkom týž­dňa sa šéf extrémistov snažil dobýjať do parlamentu a uplatňovať si svoj zaniknutý mandát. Tam ho však uzemnili a vysvetlili mu, že už za neho neplatia ani poistenie či odvody a má odovzdať veci, ktoré mu ako poslancovi patrili. Kotleba sa tak zrejme poberie do Banskej Bystrice, kde má podľa majetkového priznania dva byty.