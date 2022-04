Nahnevaní starostovia: Drahé energie zatvoria školy a škôlky! Stručný odkaz Sulíkovho rezortu

Ceny za energie rastú raketovým tempom! Starostovia a primátori v mnohých prípadoch nevedia zohnať dodávateľov energií. Navyše sa obávajú, že zmluvy, ktoré nakontrahovali minulý rok, im pre neustále sa zvyšujúce ceny nebude o pár mesiacov už nikto garantovať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rodičov začínajú už pripravovať na krízový scenár, že za školu si budú musieť poriadne priplatiť, a nevylučujú ani to, že niektorí nebudú mať ani na to, aby zariadenia vôbec prevádzkovali.

Hoci si samosprávy v mnohých prípadoch zabezpečili dodávky energií zmluvami ešte minulý rok, situácia začína naberať negatívne obrátky. „Máme informácie z terénu, že dodávatelia vypovedávajú už vysúťažené zmluvy, nie sú totiž v stave dodržať vysúťažené podmienky. V prvom rade odstupujú od zmlúv týchto malých odberateľov, “ hovorí predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger s tým, že teraz je jediné šťastie, že toho plynu nepotrebujú toľko.

Tí, ktorí sa snažia vysúťažiť nové dodávky, prakticky nemajú šancu. „Chodíme do spoločného obstarávania 80 obcí, už dvakrát sa nám nikto neprihlásil do verejného obstarávania na dodávku energií,“ uviedla starostka Malej Idy Jana Kallová.

Drahšie školné a stravné

To, čo prežívajú niektoré samosprávy, je strach o holú existenciu. „Niektorým obciam stúpla cena z 50 eur/MWh na 127 eur/MWh a väčšie samosprávy majú až 300 eur. A to je obrovské navýšenie za pol roka,“ vysvetľuje Kallová, že mnohé mestá a obce pristúpia o pár mesiacov možno aj k radikálnym krokom. „Tentoraz škôlky zatvoríme kvôli zime, nie pandémii. Alebo sa enormne zvýšia poplatky za škôlky, to je vec, ktorú si nie každý bude môcť dovoliť. A to nehovorím, že išli hore aj potraviny,“ hovorí šéf ZMOS-u. Podobne to vidí aj primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. „Ak budú ceny rásť, bude sa to musieť preniesť do zvýšených výdavkov pre rodičov. My nemôžeme zrazu menej kúriť v škôlkach alebo v zariadeniach sociálnych služieb.“