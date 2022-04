Ľuboš Blaha si zarobil na ďalší problém: Miroslav Žiak na neho podáva civilnú žalobu!

Nie je tomu tak dávno, čo Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) krídla pristrihla prezidentka Zuzana Čaputová. Teraz sa opäť topí v problémoch. Na jeho adresu letí žaloba. Tentokrát si Ľuboš na problémy zarobil u poslanca Miroslava Žiaka (SaS).

Podľa Miroslava Žiaka mal Ľuboš Blaha 24. apríla napísať príspevok na Facebooku, v ktorom ho mal označiť za "bezmozga". Urazený Žiak vo videu na sociálnej sieti prečítal status, ktorý mu zdvihol tlak: "Akurát poslanca SaS Žiaka poprosíme neposielať do Leopoldova, ale rovno do zoo. Ľudia majú právo spoznávať živočíšny druh, ktorý dokáže fungovať bez akejkoľvek prítomnosti mozgu."

Miroslav neváhal a svoje meno, pošpinené slovami Blahu, sa odhodlal okamžite očistiť. "Milý Ľuboš Blaha, ja som členom Mensy, a ak by si nevedel, čo je Mensa, nie je to reštaurácia v Čechách, ale je to skupina ľudí, ktorí majú IQ nad 130," bráni sa poslanec.

Na Blahu podáva civilnú žalobu a bude od neho požadovať ospravedlnenie na facebookovej stránke a náhradu za nemajetnú škodu. S peniazmi, ktoré plánuje od Blahu získať, má úctyhodné plány. "Všetky tieto peniaze, ktoré od teba vysúdim, milý Ľuboš, pošlem ukrajinskej armáde, nech si nakúpi zbrane," uzavrel nahnevaný Žiak.

Nie je to prvýkrát, čo sa Žiak rozčuľuje nad Blahom. V marci na neho podal trestné oznámenie v Českej republike. "Pätolízač Putina neprekračuje svojimi hoaxami len akúkoľvek hranicu ľudskosti, ale aj hranice našej republiky," vyjadril sa vtedy na adresu smeráka. Žiak na neho vtedy podal trestné oznámenie podľa paragrafu 357 za šírenie poplašnej správy.