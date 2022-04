Zvýšila sa nákupná i predajná cena tovarov: Ako sú na tom obľúbené potraviny?

Spotrebiteľské ceny potravín krytých deklaráciou o cenovej stabilite sa zvýšili o 1,5 percenta, tvrdí agrorezort. Ich odbytová cena sa však zvýšila o 5,7 percenta.

Deklarácia o cenách potravín, ktorú podpísalo ministerstvo pôdohospodárstva 11. marca so zástupcami Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu SR, tak podľa rezortu funguje. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva v tlačovej správe.

„Medzi-mesačný prieskum cien sledovaných 13-tich druhov potravín exaktne dokázal, že podpis deklarácie o cenovej stabilite potravín mal zmysel a obchodníci dobrovoľne dodržiavajú to, k čomu sa zaviazali, teda nedvíhajú svoje predajné ceny rovnako rýchlo ako sa dvíhajú nákupné ceny. Ich nákupná cena sa zvýšila o 1,5 percenta z dôvodu zvyšujúcich sa výrobných vstupov, čo sa logicky musí premietnuť, inak by potravinári šli pod výrobné náklady. Kroky na to, aby situáciu zvládli potravinári i spotrebitelia, na ministerstve aj vo vláde podnikáme,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO).

Zvýšené nákupné ceny tak podľa rezortu neboli prenesené do predajnej ceny za nákup dusenej šunky bravčovej, kurčaťa pitvaného, bravčových párkov, rožkov bielych obyčajných, ovocných jogurtov, pšenično-ražného chleba, čerstvého masla, kuracích pŕs – rezňov, syra eidamu tehla, slepačích vajec veľkosti M, bravčového karé, mlieka trvanlivého polotučného a pšeničnej múky polohrubej výber. Agrorezort sľubuje pravidelnú analýzu cien produktov a informovanie verejnosti o výsledkoch na mesačnej báze.