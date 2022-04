Vojenské cvičenie na Lešti je v plnom prúde: Pripravujeme sa na situácie, ktoré si súčasná situácia vyžaduje

V centre výcviku Lešť pokračuje vojenské cvičenie mnohonárodnej jednotky NATO na Slovensku. Aktuálne sa na ňom zúčastňujú aj českí vojaci a ich bojovú operáciu si vo štvrtok pozrel český veľvyslanec na Slovensku, generálporučík Tomáš Tuhý. Pripomenul, že Česko nie je prvýkrát vo velení medzinárodných jednotiek.

„Budú prichádzať ďalšie jednotky a budeme sa pripravovať na situácie, ktoré vyžaduje súčasná situácia v celej Európe,“ zhrnul pred novinármi. Doplnil, že toto cvičenie považuje za jedno z kľúčových, ktoré vedie k zlaďovaniu postupov jednotlivých vojenských zborov. „Prijali sme opatrenia, ktoré sú zásadné na ochranu našich krajín a je jasný signál, že situáciu nechceme podceňovať,“ odpovedal na otázku, či môže Rusko brať prítomnosť českých vojakov na Slovensku ako eskaláciu napätia.

Veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR, generálmajor Ivan Pach, dodal, že súčasný výcvik na Lešti je zameraný na zvýšenie operačnej pripravenosti v súvislosti s krízou na Ukrajine. „Museli sme síce modifikovať naše plány, nemodifikovali sme však náš prístup k výcviku,“ podotkol s tým, že v centre výcviku na strednom Slovensku sú prieskumné, špeciálne jednotky a pribudnú aj vzdušné sily. „Rusi to určite vnímajú, pre nás je to však pozitívne. Pretože vidia, že sa vieme stretnúť, zomknúť a vieme cvičiť spoločne. Bez ohľadu na to, aké používame prostriedky,“ konštatoval.

Hlavným cieľom výcviku mnohonárodnej jednotky NATO na Slovenku je prepad objektu s elimináciou záujmovej osoby, zaistenie dokumentov a komunikačných zariadení nepriateľa. Mnohonárodné bojové cvičenie NATO na Slovensku bude mať spolu 3000 vojakov. Nasadené sú jednotky z Českej a Slovenskej republiky, Nemecka a USA. V nasledujúcich týždňoch bude súčasťou aj jednotka zo Slovinska. Cvičenie sa zameriava na obranné pozemné operácie s doplnenou ochranou vzdušného priestoru protivzdušnými systémami Patriot.