Je detským domovom na Slovensku definitívny koniec? Systémová zmena sa začala pred vyše 20 rokmi

Transformácia, ktorá sa na Slovensku začala pred viac ako 20 rokmi, detské domovy preorientovala na domovy rodinného typu. Pre deti sú tak len prestupnou stanicou na ceste späť k ich biologickej alebo náhradnej rodine. Detské domovy u nás zanikli, nahradili ich centrá pre deti a rodiny.

Konštatoval to predseda predseda organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško. „Systémová transformácia sa začala na začiatku tohto milénia a dnes môžeme konečne povedať, že naše centrá pre deti a rodiny sme priviedli do 21. storočia. Zmena bola skutočne nevyhnutná, aby sme dokázali poskytnúť adekvátne zázemie deťom vyňatým z rodín. Komplexne potvrdila novú filozofiu náhradnej starostlivosti a premenila internátne zariadenia na 'rodinné typy', čo dnes znamená sieť samostatných skupín a profesionálnych rodičov. Transformácia vyvrcholila v premene domovov na centrá pre deti a rodiny," vysvetlil Mikloško.

Podľa organizácie centrá navyše nepracujú len s deťmi, ale so širokým kruhom dieťaťu blízkych ľudí s cieľom vrátiť ho čo najskôr späť do biologickej alebo náhradnej rodiny. Predtým bolo bežné, že ak dieťa skončilo v detskom domove, zostalo tam až do dovŕšenia dospelosti.

Vďaka podpore rodín a profesionálnych rodičov sa darí umiestňovať deti do rodín, aby v centrách nestrávili celé detstvo. Priemerná dĺžka pobytu sa tak znížila z ôsmich až desiatich rokov na štyri. Ak sa domovy starali o zverencov iba do 18 rokov a potom ich vypustili do života bez ďalšej pomoci, centrá s nimi pracujú do veku 25 rokov.

„Za dôležité považujeme vzdelávanie vychovávateľov a profesionálnych rodičov. Treba však upriamiť pozornosť na fakt, že pre dieťa je najlepšie zostať v biologickej rodine. Pomáhať rodinám v núdzi, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa, je lacnejšie, ako zaplatiť ústavnú starostlivosť,“ zdôraznil námestník generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Pavel Bryndzák.

Ústavná starostlivosť o jedno dieťa stojí štát mesačne 17.000 eur. Podľa organizácie by priama podpora rodín, aby sa dokázali postarať o deti, predstavovala iba zlomok uvedenej sumy.