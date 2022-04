Pozor, na potravinách sa už čoskoro môže objaviť nové označovanie: Čo znamená?

Zdravotný profil občanov SR je horší ako priemer Európskej únie. Slováci sa dožívajú o štyri roky menej ako priemerný občan EÚ, a to aj v dôsledku chronických chorôb súvisiacich so so stravovacími návykmi, ako cukrovka či srdcovo-cievne choroby.

Vo štvrtok to povedala tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská na konferencii o systéme označovania výživovej hodnoty potravín Nutri-Score, ktorého cieľom je uľahčiť spotrebiteľom urobiť rozhodnutia v súlade so zásadami zdravej výživy a stravovania. Európska komisia plánuje do konca roku 2022 prijať záväzné odporúčania pre systém označovania prednej strany obalov potravín (Front of Pack Labeling, FOPL). Najväčším kandidátom na takéto označovanie nutričnej hodnoty potravín je podľa organizátorov konferencie práve systém Nutri-Score, ktorý sa aktuálne používa vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a ďalších krajinách EÚ. Ako v rámci konferencie poznamenala Daniela Kállayová z Ministerstva zdravotníctva SR, označovanie potravín je čoraz viac považované za nástroj na podporu prevencie neprenosných chorôb, ale EK v súčasnosti neodporúča žiaden konkrétny typ schémy označovania na prednej časti obalu potravín. Systém Nutri-Score udeľuje potravinám bodové skóre na základe obsahu nutričných zložiek na 100 gramov produktu či 100 mililitrov nápoja. Kombinované skóre umožňuje zaradenie potravín do jednej z piatich hodnotových tried: A, B, C, D a E, pričom A označuje najzdravšie potraviny, teda tie, ktoré dostali najnižšie možné skóre.