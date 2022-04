Senčania poznajú kandidáta na primátora: Získa si dôveru voličov?

Primátor Senca Dušan Badinský chce obhájiť svoj mandát a pokračovať vo funkcii aj po jesenných komunálnych voľbách. Rozhodnutie opätovne sa uchádzať o dôveru obyvateľov Senca potvrdil Badinský pre TASR. Primátori ďalších dvoch okresných miest v Bratislavskom kraji - Pezinka a Malaciek, si na otázku kandidatúry nechávajú čas.

Badinský pre TASR uviedol, že sa chystá kandidovať ako nezávislý s politickou podporou. "Budem kandidovať aj do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja," dodal. V prípade primátora Pezinka Igora Hianika platí jeho stanovisko z prvej polovice marca. "Naďalej zvažuje kandidatúru v októbrových voľbách," prezentovala jeho stanovisko Kristína Mayerová z tlačového oddelenia Mestského úradu v Pezinku.

S oznámením definitívneho rozhodnutia vyčkáva aj primátor Malaciek Juraj Říha. "Vyjadríme sa až vo chvíli, keď to bude aktuálne," uviedli z kancelárie malackého primátora, ktorý je na čele samosprávy už druhé volebné obdobie. Doterajší primátor hlavného mesta SR Matúš Vallo už potvrdil, že chce pokračovať. Podobne má plány obhájiť post aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa na jeseň uskutočnia v jednom termíne. Oficiálny dátum ešte nie je známy, podľa návrhu legislatívnej úpravy, ktorú už schválila vláda, by to mohlo byť 22. októbra.