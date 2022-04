Robert Fico sa už vidí vo vláde, rozdáva sľuby: Keď vyhrá voľby, toto nikdy nespraví

Obvinený poslanec a predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico prisľúbil, že ak bude jeho strana vo vláde, tak nikdy nebude hlasovať za väzobné stíhanie akéhokoľvek poslanca Národnej rady SR (NR SR).

„Ja si myslím, že Smer vyhrá voľby. Vidím aj vysokú pravdepodobnosť, že budeme súčasťou vlády. Dávam verejný sľub, že nech je to akýkoľvek poslanec národnej rady, nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca,“ povedal Robert F. na tlačovej besede. Anna Zemanová (SaS) dnes pripomenula hlasovanie Roberta Fica za vzatie do väzby Ivan Lexu v roku 1999. Ostrá hádka Zemanovej a Fica: Blaha si straníckeho kolegu zastal, označil ju za fašistku

Parlament dnes začne rozpravu o vydaní súhlasu s väzbou poslanca Roberta F. Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Robert F. išiel do väzby. Rozhodnúť o tom musí príslušný súd.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak minulý týždeň obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.