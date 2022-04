Pellegrini o zotrvaní Mikulca vo funkcii: Je to obrovská hanba pre Slovensko

Zotrvanie Romana Mikulca (OĽaNO) vo funkcii ministra vnútra je obrovskou hanbou pre Slovensko.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Zdôraznil, že Mikulec sa nikdy nemal stať ministrom vnútra a označil ho za najhoršieho ministra vnútra, akého kedy Slovenská republika mala. Mikulec navyše podľa Pellegriniho neodpovedal na žiadne zo svojich obvinení a nereagovala na to ani vláda.

„Je to človek, ktorý nemá na to, aby riadil takýto silový rezort. Bezpečnostná situácia na Slovensku sa zhoršuje, preto odtiaľ uteká každý, kto môže. Vládna koalícia však robí všetko pre to, aby sa udržala pri moci a aby Mikulec zostal na svojej pozícii," doplnil predseda Hlasu-SD.

Roman Mikulec dnes „prežil" piaty pokus opozície zosadiť ho z funkcie. Za jeho odvolanie hlasovalo 53 poslancov zo 120 prítomných. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v stredu 27. apríla vyhlásil, že keby boli v opozícii, tak by hlasovali za Mikulcovo odvolanie. Tieto slová povedal Kollár po tom, čo polícia podľa medializovaných informácií obvinila poslanca Sme rodina Martina B., že mal dať úplatok 50-tisíc eur.