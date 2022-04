Remišová rokovala s vrcholnými predstaviteľmi OSN: Na adresu Slovenska padali chvály

Jednou z hlavných tém rozhovorov bola ruská agresia voči Ukrajine a jej globálne dosahy. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MIRRI Andrej Ďuríček. Remišová predostrela pri rokovaniach predstaviteľom OSN návrh, aby sa ruská agresia na Ukrajine stala hlavnou témou rokovania Valného zhromaždenia OSN.

Good to meet H.E. Ms. Veronika Remišová, Slovakia’s Deputy Prime Minister & Minister for Investments, Regional Development & Informatization.



Discussed the ongoing conflict in Ukraine; the role of the UN, particularly the General Assembly; multilateralism; & #NewUrbanAgenda. pic.twitter.com/ACxgY5Xz3G